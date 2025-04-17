На Прикарпатье дети жестоко убили 19-летнего парня: в полиции сообщили о третьем участнике

Полицейские задержали двух злоумышленников / © Национальная полиция Украины

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В Ивано-Франковской области двое несовершеннолетних ребят убили местного жителя, а тело пытались спрятать.

О деталях жестокого преступления сообщили в полиции.

"16 апреля около 02:00 ночи полицейские обнаружили тело 19-летнего парня с признаками насильственной смерти. С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

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Полицейские установили лиц, причастных к особо тяжкому преступлению. Речь идет о двух 14-летних местных подростках.

Злоумышленники нанесли удары ножом потерпевшему. Следователи инкриминируют несовершеннолетним умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью.

Полицейские задержали двух злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Пока им объявлены подозрения.

Решается вопрос процессуального статуса третьего участника — 15-летнего несовершеннолетнего. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Тернополе женщина избила металлическим табуретом, а затем зарезала дочь товарища.