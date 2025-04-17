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- Украина
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На Прикарпатье дети жестоко убили 19-летнего парня: в полиции сообщили о третьем участнике
Полиция установила, что подростки использовали нож для преступления.
В Ивано-Франковской области двое несовершеннолетних ребят убили местного жителя, а тело пытались спрятать.
О деталях жестокого преступления сообщили в полиции.
"16 апреля около 02:00 ночи полицейские обнаружили тело 19-летнего парня с признаками насильственной смерти. С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Полицейские установили лиц, причастных к особо тяжкому преступлению. Речь идет о двух 14-летних местных подростках.
Злоумышленники нанесли удары ножом потерпевшему. Следователи инкриминируют несовершеннолетним умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью.
Полицейские задержали двух злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Пока им объявлены подозрения.
Решается вопрос процессуального статуса третьего участника — 15-летнего несовершеннолетнего. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Тернополе женщина избила металлическим табуретом, а затем зарезала дочь товарища.