На Прикарпатье двое рецидивистов убили мужчину и зарыли в лесу

Двое ранее судимых жителей Калуша подозреваются в убийстве своего 36-летнего знакомого. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Случай произошел 5 апреля этого года в одном из сел Калушского района. 32-летний и 35-летний ранее судимые жители Калуша жестоко избили двух своих знакомых. Один из потерпевших скончался на месте.

"Во время распития спиртных напитков подозреваемые с целью завладения имуществом избили своего знакомого до потери сознания. После этого между ними возник конфликт с 36-летним мужчиной. Они били его, пока тот перестал подавать признаки жизни. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые вывезли тело в лесной массив и закопали", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задержали подозреваемых, их заключили под стражу. За убийство и разбой злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Житомирской области 23-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве двух человек, изнасиловании, разбойном нападении, уничтожении имущества путем поджога и незаконном завладении транспортным средством.

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