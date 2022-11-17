На Прикарпатье график отключения электроэнергии будет действовать круглосуточно: что это значит

В Ивано-Франковской области с 17 ноября график отключений электроэнергии будет действовать круглосуточно – не только в период с 07:00 до 22:00.

Об этом сообщила руководитель региона Светлана Онищук.

Отмечается, что круглосуточный график отключений будет действовать с 00:01 четверга, 17 ноября. Причина такого решения – критическая ситуацией в энергосистеме Украины в результате ракетных обстрелов 15 ноября.

Время отсутствия электроэнергии будет составлять четыре часа. Впрочем, отключения будут происходить несколько раз в сутки – без соблюдения четких часов по графику почасовых отключений.

Массированный ракетный удар 15 ноября

В четверг, 17 ноября, по всей Украине в течение суток будут применять графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно аварийные отключения. Из-за резкого снижения температуры воздуха возросло потребление электроэнергии в пострадавших от атак российской армии регионах.

Во вторник РФ выпустила по Украине около 100 ракет. Атака стала самой массированной по Украине с 24 февраля. Оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах страны.

В частности, в Ивано-Франковске вышла из строя подстанция, питавшая светом почти половину области. В частности, без электричества остались Калуш, Богородчаны, Городенка, Тлумач, Верховинщина, Снятын, Надворная, Коломыя, Яремче.

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