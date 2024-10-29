На Прикарпатье грибники заблудились в лесу, одного нашли мертвым (фото)

Спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину и сопровождали ее к автомобилю. В тот же день они обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

На Львовщине и вблизи села Мысловка Калушского района грибники заблудились в лесу. За помощью к спасателям обратился их друг.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что спасатели из села Выгода нашли заблудившуюся в лесу женщину и помогли ей добраться до автомобиля. Утром того же дня было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. После завершения следственных мер спасатели транспортировали погибшего и передали его полиции.

Фото: ГСЧС Украины

В поисково-спасательной операции принимали участие 13 спасателей, 3 единицы техники, 2 беспилотника и 4 кинологи с собаками.

Напомним, в Ворохтянском ПНДВ найден гриб-гигант весом 3 килограмма.

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