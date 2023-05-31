На Прикарпатье иномарка влетела в автобус: погиб ребенок, другой — в тяжелом состоянии в больнице (фото)

В селе Крылос Ивано-Франковской области произошла смертельная авария: столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Погиб подросток.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Авария произошла 30 мая на автодороге Львов – Ивано-Франковск. Предварительно, 36-летняя водитель Mitsubishi выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом. Кроме нее в салоне находились еще двое детей. В результате аварии 13-летний мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте, а находившийся в детском автокресле семимесячный мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина также получила телесные повреждения. Врачи предоставили женщине необходимую помощь и отпустили.

"Водителька двигаясь на закругленном участке дороги, не выбрала безопасной скорости движения и потеряла управляемость автомобилем. Следовательно, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом, которым управлял 45-летний мужчина, житель Ровенской области", — говорится в сообщении.

В Прикарпатье не разминулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Оба водителя проверили на состояние опьянении. За рулем они были трезвые. По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Как сообщалось, в Обухове в Киевской области 18-летний водитель мотоцикла "Yamaha" проигнорировал запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль, а затем в группу пешеходов. В настоящее время госпитализированы пять пострадавших: водитель и пассажир мотоцикла, а также три гражданина, двигавшиеся по обочине.

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