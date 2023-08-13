На Прикарпатье из-за "одежды" в Instagram студентку оштрафовали на 51 000 грн и конфисковали IPhone 14 Pro

В городе Коломыя Ивано-Франковской области наказали студентку Обособленного структурного подразделения "Коломыйский политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника". Девушку оштрафовали на 51 000 грн и конфисковали дорогой мобильный телефон IPhone 14 Pro. Все из-за того, что она "продавала" товар, который так и не отправила.

Об этом говорится в приговоре Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, девушка в сентябре 2022 года создала в Instagram интернет-магазин, в котором предлагали купить у нее одежду. Студентка потребовала от своих клиенток вносить полную предоплату за товар. Однако когда она получала деньги, то исчезала.

Таким образом, полиция задокументировала, что девушка с сентября 2022 года до февраля 2023 года обманула 6 клиенток на сумму 7646 грн.

Подозреваемая вину признала и согласилась на сотрудничество со следствием. Она заключила соглашение с прокурором, в котором согласилась заплатить штраф в размере 51000 грн.

Суд согласовал это и оштрафовал девушку, кроме того, у нее конфисковали IPhone 14 Pro. Что касается потерпевших, то они гражданского иска не заявляли.

Напомним, в Ивано-Франковской области празднование дня рождения закончилось разборками. Женщина сначала ударила бокалом с вином своего мужа, а затем порезала свекровь.

Читайте также: