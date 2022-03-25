На Прикарпатье из-за сжигания сухой травы погибли три человека

На Прикарпатье из-за сжигания сухой травы погибли три человека

Также еще три человека получили травмы.

В Ивано-Франковской области во время сжигания сухой травы погибли три человека.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Трое женщин, сжигая сухую траву, получили ожоги несовместимые с жизнью, а также здоровьем поплатились трое мужчин, которые травмировались, когда сжигали сухостой.

"Из-за пожара сухой травы горели и хозяйственные постройки, ведь огонь в сухую ветреную погоду распространяется очень быстро на большую площадь", — говорится в сообщении.

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