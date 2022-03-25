На Прикарпатье из-за сжигания сухой травы погибли три человека

Также еще три человека получили травмы.
В Ивано-Франковской области во время сжигания сухой травы погибли три человека.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Трое женщин, сжигая сухую траву, получили ожоги несовместимые с жизнью, а также здоровьем поплатились трое мужчин, которые травмировались, когда сжигали сухостой.
"Из-за пожара сухой травы горели и хозяйственные постройки, ведь огонь в сухую ветреную погоду распространяется очень быстро на большую площадь", — говорится в сообщении.
Читайте также:
- Оккупанты атакуют Николаевскую область ракетами и артиллерией: ранены 46 жителей
- В городе – госизмена: в Изюме депутаты, бывшие мэр и милиционер начали сотрудничать с оккупантами
- Золотые слитки и много валюты: в Закарпатье задержали отца и сына, которые хотели бежать за границу