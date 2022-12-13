На Прикарпатье изменили графики отключений электроэнергии: с какого часа не будет света

Время включения электроэнергии для каждой очереди будет увеличено на два часа.

В Ивано-Франковской области изменили график отключений электроэнергии на 13 декабря.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Прикарпатьеоблэнерго" сообщило, что доведен дневной лимит 311 МВт на сегодня, что дало возможность скорректировать график отключений. Время включения каждой очереди будет увеличено на два часа. То есть дневной график будет применен по схеме 4х4. В течение суток при изменении доказанных лимитов периоды отключения могут измениться", — говорится в сообщении.

Ориентировочное время отключения света:

1 очередь:

Электроснабжение будет подано для 1 очереди в следующие часы: с 09:00 до 13:00, с 17:00 до 21:00.

2 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочеердей 2.1 и 2.2 в следующие часы: с 11:00 до 15:00, с 19:00 до 23:00.

Электроснабжение будет подано для подочередей 2.3 и 2.4 в следующие часы: с 05:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00. до 24:00.

3 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочередей 3.1 и 3.2 в следующие часы: с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.

Электроснабжение будет подано для подочередей 3.3 и 3.4 в такие часы: с 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная очередь 4.1 будет с 07:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00.

Обесточенная подчерередь 4.2 будет с 12:00 до 16:00.

Ситуация с электроэнергией в Украине

По данным "Укрэнерго", на утро понедельника, 12 декабря, в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

Сегодня, 13 декабря, последний энергоблок-"тысячник" АЭС, выведенный из рабочего строя после ракетного обстрела РФ 23 ноября, подключили к энергосистеме. Таким образом, энергосистема получила дополнительных 1000 МВт-ч электроэнергии.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, это еще один шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков атомных электростанций, которые расположены на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности для обеспечения потребностей населения.

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