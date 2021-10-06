На Прикарпатье лаваш с курицей уложил в больничную койку 13 человек

Сейчас все больные проходят курс лечения.
В Ивано-Франковской области произошло массовое отравление. После посещения заведения быстрого питания в Калуше отравились менее 13 человек.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
У всех одинаковые симптомы: высокая температура и интоксикация. Тяжелых среди пациентов нет. Большинство — быстро идут на поправку, сообщают медики.
В одной из пострадавших уже подтвердился сальмонеллез. Результаты анализов других — ждут.
Сами отравившиеся грешат на лаваш с курицей. Фаст-фуд, в котором люди покупали еду, — это фактически киоск в довольно людном месте. Поэтому медики не исключают: количество пострадавших может увеличиться.
На время проверки Госпродпотребслужба палатку закрыла.
Что именно уложило на больничные койки горожан — обещают выяснить до конца недели. Однако уже известно о многочисленных нарушениях в работе заведения.
Напомним, в Ивано-Франковской области после празднования Дня знаний отравились по меньшей мере 19 человек. Среди больных -18 детей и один взрослый.