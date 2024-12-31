На Прикарпатье легковушка влетела в фуру: погибли водитель и четыре пассажира BMW

Вечером 30 декабря в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Пятеро человек погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Авария произошла на трассе Н-09 Мукачево-Львов – в селе Насташино Бурштынского общества. В результате ДТП погибли пять человек, среди них — несовершеннолетние.

Отмечается, что спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела 15-летней и 18-летней девушки и троих парней 2004, 2006 и 2008 годов рождения. Также на месте происшествия спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей транспортных средств, чтобы предотвратить возгорание.

"Событие классифицируется как чрезвычайная ситуация техногенного характера объектового уровня", – добавили в ГСЧС.

Авария в Прикарпатье. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Авария в Прикарпатье. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

В полиции добавили, что за рулем BMW 520 находился 20-летний житель Бурштына. Он на скорости выехал на полосу встречного движения, где влетел в DAF. За рулем грузовика находился 52-летний житель Молдовы. Погибли пять человек — водитель BMW и его четыре пассажира.

"Полицейские также выяснили, что остаточная высота протектора задних колес BMW не отвечала установленным нормам", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Закарпатье перевернулся пассажирский автобус. На момент аварии в салоне находились 25 пассажиров, девять из них были госпитализированы.

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