На Прикарпатье мать сделала 28-летнего мужчину "инвалидом", чтобы вывести его за границу

На пункте пропуска Краковец задержали женщину и ее 28-летнего сына, пытавшихся выехать за границу. Уклонист якобы имел вторую группу инвалидности, а мать сопровождала его.

Об этом сообщает прокуратура Ивано-Франковской области.

По данным следствия, мать решила сделать своего 28-летнего сына "инвалидом". Ей помогали врач-хирург и социальная работница, сделавшие фальшивые документы о болезни мужчины.

Фото: Прокуратура Ивано-Франковской области

"За 2 500 долларов США хирург составил выписки с ложными записями по лечению и медицинским диагнозам женщины, выдал письменное направление на медико-социальную эксперту комиссию, а соцработница предоставляла указания и организовывала движение документов для установления инвалидности. Получив 2 группу инвалидности, женщина пыталась пересечь границу вместе со своим 28-летним сыном в качестве сопровождающего", — говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура Ивано-Франковской области

Однако уклониста и его мать задержали на пункте пропуска, когда они пытались уехать за границу. Фигурантам дела объявили о подозрении по ч.3 ст. 332, ч.ч.1,4 ст. 358 УК Украины.

Как уклоняющиеся пытаются бежать за границу

В Украине от 24 февраля действует военное положение, во время которого военнообязанным запрещено выезжать за границу. Однако некоторые все же пытаются незаконно уехать в ЕС.

По данным пограничников, с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли. В частности, известен случай, когда на Закарпатье в горах нашли мертвыми двух уклонистов, они бежали в Румынию.

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