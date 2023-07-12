На Прикарпатье мать троих детей утопила младенца: шокирующая история (фото)

В г. Коломыя Ивано-Франковской области 38-летняя женщина тайно родила младенца и утопила мальчика в колодце. Ее уже задержали.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в Коломые предположительно родила 38-летняя женщина, однако младенца не видно. Правоохранители прибыли в дом, в котором жила женщина, однако ни ее, ни ребенка там не было.

Помещение горе-матери из Коломыи / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Местную разыскали и доставили в больницу. Медики подтвердили, что у нее послеродовое состояние. Опросив жительницу Коломыи, полиция установила, что она на учете в больнице не была и родила дома. После этого она обернула младенца в одежду и выбросила в колодец в ее дворе.

Спасатели ГСЧС откачали воду и обнаружили тело новорожденного мальчика. Правоохранители срочно провели судмедэкспертизу. Оказалось, что ребенок умер от асфиксии в результате утопления.

У женщины уже трое сыновей. Против нее регулярно открывали производство по ст. 184 и ст. 173-2 КУоАП. Впоследствии ее лишили родительских прав на детей.

Следователи начали уголовное производство по ст.117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Ей уже объявили о подозрении.

Напомним, в Киевской области умер двухмесячный младенец, потому что мать его не лечила.

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