На Прикарпатье мать утопила 3-летнюю дочь: была убеждена, что это "кукла"

Трехлетняя Алина Петрив, которую мама утопила в ванне / © скриншот с видео

Реклама

Калушский горрайонный суд на Прикарпатье вынес решение по резонансному делу об убийстве трехлетней Алины Петрив. Мать, которая утопила ребенка в ванне, признали невменяемой и направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Об этом говорится в сообщении суда.

В июне 2025 года в Калуше мать разбудила свою трехлетнюю дочь Алину около 4:00. Женщина одела ребенка в платье, посадила в пустую ванну, открыла воду и утопила девочку. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Реклама

На одном из судебных заседаний женщина утверждала, что не помнит всех обстоятельств того дня и убеждена, что найденное тело было «куклой».

17 февраля этого года детали преступления подтвердили соседи и правоохранители, которые приехали на вызов.

В то же время судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемая не способна осознавать свои действия и управлять ими.

«Суд признал, что женщина совершила общественно-опасное деяние с признаками п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) в состоянии невменяемости и применил к ней принудительные меры в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением», — указано в решении.

Реклама

Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, летом 2025 года в Калуше задержали 32-летнюю женщину по подозрению в убийстве своей 3-летней дочери Алины. Трагедия произошла в съемной квартире, куда полицию вызвали соседи, услышав крики ребенка. Когда копы попали внутрь, девочка была уже мертвой. Следствие установило, что ребенка утопили.

Женщина, которая незадолго до того вернулась из Чехии, не состояла на учете в психбольницах и вела себя спокойно перед трагедией.