На Прикарпатье мошенники обманули двух жителей: выманили почти 80 тысяч гривен

На Прикарпатье мошенники обманули двух жителей: выманили почти 80 тысяч гривен

Мошенники обманули 47-летнюю калушанку и 26-летнего франковца.

В Ивано-Франковской области в течение выходных мошенники обманули двух человек: 47-летнюю калушанку и 26-летнего франковца.

Об этом сообщили в полиции Прикарпатья.

К жительнице Калуша позвонил по телефону незнакомец и представился работником банка. Он сообщил, что банковские счета женщины заблокированы. Впрочем, он поможет разблокировать их по телефону. Калушканка выполнила все указания "работника банка". С ее счета мошенник снял все средства – 28 тыс. грн.

В свою очередь, франковец рассказал, что наткнулся на мошенников и потерял 50 тысяч гривен. По его словам, в Интернете заказал мобильный телефон и послал оплату за товар. После этого связь с псевдопродавцем оборвалась. Мужчина после этого обратился в полицию.

Полиция устанавливает личности злоумышленников. Сведения о событиях следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "совершение мошеннических действий".

Как сообщалось, в Калуше Ивано-Франковской области мошенники называются чиновниками и просят о материальной помощи для нужд армии. Между тем, чиновники говорят, что никаких благотворительных собраний не проводят и не организуют.

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