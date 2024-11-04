На Прикарпатье мошенники представились работниками банка и обманули женщину на значительную сумму

Прикарпатка потеряла деньги из-за доверия к неизвестному, который сообщил о блокировании ее банковского приложения.

На Долинщине (Ивано-Франковская область) мошенники представились банковскими работниками и обманули 52-летнюю жительницу Долины почти на 19 000 гривен.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Женщина получила звонок от неизвестного, который сообщил, что ее мобильное банковское приложение заблокировано. Доверилась собеседнику и самостоятельно изменила пароль в приложении. После этого она обнаружила, что с ее счета исчезло около 19 тысяч гривен.

В этой связи полиция открыла уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины о мошенничестве. Полиция напоминает прикарпатцам о важности проверки информации, полученной неизвестными лицами. Рекомендуется не доверять звонкам, в которых речь идет о проблемах со счетом или о необходимости подтверждения данных. В таких случаях следует класть трубку и самостоятельно обращаться в банк по номеру, указанному на карточке.

Кроме того, полиция призывает не разглашать данные своих банковских карт, в том числе PIN-коды, CVV-коды и коды из SMS-сообщений. Если вы случайно раскрыли данные карты незнакомому лицу, срочно заблокируйте карту через Интернет-банкинг или свяжитесь с банком. Важно помнить, что мошенники могут представиться кем угодно, поэтому нужно соблюдать осторожность, чтобы не попасть в их ловушки.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждал о новой мошеннической схеме с освобождением пленных.

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