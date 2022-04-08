На Прикарпатье мошенники звонят по телефону от имени чиновников и выманивают деньги "для армии"

На Прикарпатье мошенники звонят по телефону от имени чиновников и выманивают деньги "для армии"

Чиновники уверяют, что благотворительное собрание не проводится.

В Калуше Ивано-Франковской области мошенники называются чиновниками и просят о материальной помощи для нужд армии.

Об этом сообщил в Facebook глава Калушского городского совета Андрей Найда.

Также читайте В Хмельницкой области мошенники обманули переселенцев, искавших жилье

По его словам, неизвестные звонят по телефону прикарпатцам, называются должностными лицами и говорят о сборе средств для украинских военнослужащих.

“Звонили разные люди и сообщали, что к ним обращаются от имени должностных лиц Калушского городского совета. В частности, от первого заместителя Мирослава Васильевича Тихого. Просят материальную помощь на Вооруженных Силах и Территориальной обороне», отметил Найда.

Впрочем, глава горсовета заверил, что должностные лица никакого благотворительного собрания не проводят и не организуют. Этим занимаются волонтерские организации и центры, известные в Калушской общине.

“Будьте осмотрительны! Не ведитесь на мошенников!», – призвал Найда.

Как сообщалось, на Закарпатье разоблачили участвовавшую в мошеннической схеме группу, чтобы завладеть средствами краян. Мошенники звонили по телефону предпринимателям, называясь сотрудника областной государственной администрации. Кроме того, посылали поддельные письма с просьбой о благотворительных взносах на фейковые счета подставных лиц.

Читайте также: