На Прикарпатье мужчина до смерти избил односельчанина: какое наказание ему грозит

Полиция

Реклама

На Ивано-Франковщине полицейские задержали 50-летнего жителя Надворнянщины, которого подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений своему односельчанину.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 5 сентября в селе Пнив. По данным следствия, в тот день 55-летний хозяин дома вместе с младшим знакомым употреблял алкоголь. Между мужчинами возник спор, который перерос в драку. Во время конфликта подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары руками и деревянным предметом, после чего оставил его в доме.

Реклама

7 сентября сестра владельца дома обнаружила его без признаков жизни и обратилась в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала телесные повреждения на теле погибшего.

Правоохранители оперативно установили и разыскали предполагаемого нападающего. Им оказался ранее судимый житель села. Мужчину задержали в процессуальном порядке.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Согласно законодательству, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в городе Белая Церковь в Киевской области 25-летний молодой человек смертельно ранил свою сестру во время конфликта. От полученных травм 17-летняя девушка умерла на месте.