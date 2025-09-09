ТСН в социальных сетях

Украина
179
1 мин

На Прикарпатье мужчина до смерти избил односельчанина: какое наказание ему грозит

50-летний мужчина во время ссоры смертельно избил 55-летнего односельчанина. Ему грозит 10 лет заключения.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Полиция

На Ивано-Франковщине полицейские задержали 50-летнего жителя Надворнянщины, которого подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений своему односельчанину.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 5 сентября в селе Пнив. По данным следствия, в тот день 55-летний хозяин дома вместе с младшим знакомым употреблял алкоголь. Между мужчинами возник спор, который перерос в драку. Во время конфликта подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары руками и деревянным предметом, после чего оставил его в доме.

7 сентября сестра владельца дома обнаружила его без признаков жизни и обратилась в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала телесные повреждения на теле погибшего.

Правоохранители оперативно установили и разыскали предполагаемого нападающего. Им оказался ранее судимый житель села. Мужчину задержали в процессуальном порядке.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Согласно законодательству, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

179
