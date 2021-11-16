На Прикарпатье мужчина до смерти забил односельчанина во время застолья: фото

На Прикарпатье мужчина до смерти забил односельчанина во время застолья: фото

61-летнего подозреваемого поместили под домашний арест.

В селе Ковалевка Ивано-Франковской области мужчина до смерти избил односельчанина. О теле хозяина с признаками насильственной смерти в частном доме заявила в полицию староста села 12 ноября.

Как сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-службе полиции области, правоохранителям уже удалось задержать подозреваемого в убийстве.

"Полицейские установили, что 61-летний пострадавший по месту жительства распивал спиртные напитки с товарищем. Во время застолья между мужчинами возник спор, который перерос в драку, во время которой гость нанес ряд ударов товарищу в грудную клетку", — говорится в полиции.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

61-летнего злоумышленника полицейские разыскали на следующий день за местом жительства.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Его сообщили о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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