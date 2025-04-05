На Прикарпатье мужчина избил коня палкой: какая судьба животного

Мужчина жестоко избил коня палкой / © Pixabay

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На территории горнолыжного курорта на Прикарпатье мужчина издевался над конем, нанося ему удары палкой.

О деталях дела узнал ТСН.ua

Около одного из отелей в Буковеле отдыхающие стали свидетелями, как хозяин беспощадно бьет лошадь. Это видео облетело соцсети и вызвало волну негодования. Увидели его и представители курорта. Почти целый день разыскали мужчину и его животное, нашли в селе на Закарпатье, уговорили лошадь продать. Его уже осмотрели ветеринары.

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Его зовут Лесь. Лошадь молодая — 4 года, по человеческим меркам — подросток. И очень кроток. Ветеринар к Лесю приехала из Киева — ведь специалистов по коням на всю Украину, говорит, не больше 30-ти.

«Сердце в норме. У лошади — стресс. Гематом или ушибом мягких тканей почти нет. Единственное, что есть на морде место, которое может свидетельствовать об утренних травмах. Но, возможно, это было даже не вчера», — сказала Юлия Заруда, врач ветеринарной медицины.

Представители Буковеля и собственно гостиницы, у которой все произошло, не торгуясь, выкупили его у жестокого владельца.

Далее Лесь поедет в Киев, где его ждет дальнейшее обследование и новая жизнь без издевательств. Уже нашелся неравнодушный человек, который согласился в дальнейшем заботиться о коне. Ведь имеет конюшню и квалифицированный персонал. Однако свое имя пока просил не разглашать. На курорте уверяют — новый опекун Леся достоин доверия.

Между тем, по факту жестокого обращения с животным полиция открыла уголовное производство. 34-летнему жителю Закарпатья, бывшему владельцу коня, грозит до полугода тюрьмы.

Напомним, в Запорожье подросток стрелял в собаку и публиковал издевательства в Сети.