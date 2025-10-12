На Прикарпатье мужчина нашел гигантские белые грибы: видео

Белый гриб / © Unsplash

На Львовщине местный житель Николай Хамарник во время «тихой охоты» нашел гигантские белые грибы — каждый весом около двух килограммов.

Видео своей находки мужчина опубликовал в сообществе Грибники Львовщины в соцсети Facebook.

По его словам, этих красавцев он нашел 11 октября возле села Майдан Дрогобычского района, что в предгорье Карпат.

«Кто ищет — тот всегда находит!» — написал в комментарии к видео довольный грибник.

Белые грибы еще называют «правдивыми», то есть настоящими грибами. Их ценят за вкусовые качества и универсальность в способах приготовления.

Эти грибы сушат, маринуют, жарят и добавляют в супы. Они являются вкусными и полезными.

Шапка белого гриба может достигать от 3 до 50 сантиметров в диаметре. Она обычно имеет коричневый оттенок. Ножка этого гриба является плотной и мясистой. Мякоть приятно пахнет и не меняет цвет при разрезании.

Напомним, недавно в Черновицкой области во время прогулки по лесу местная жительница Ольга Бонднарчук наткнулась на удивительный гриб, который в народе называют «пальцы мертвеца».