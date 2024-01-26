На Прикарпатье мужчина отказался от мобилизации, потому что много друзей погибло на войне: суд его наказал

В Ивано-Франковской области к испытательному сроку приговорили уклонившегося от мобилизации мужчину. Подозреваемый заявил, что сделал это из-за того, что многие его друзья погибли на войне.

Об этом говорится в приговоре Рогатинского райсуда Ивано-Франковской области.

По данным суда, мужчину в августе 2023 года ВВК сочла годным к службе в армии. Тогда же он получил боевую повестку, однако не пришел в ТЦК.

На суде житель Прикарпатья вину признал и раскаялся. Он сообщил, что не пришел в ТЦК, потому что многие его друзья погибли на войне, а поетому он боялся идти в арию. Мужчина добавил, что готов служить, если ему снова дадут повестку.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил его к 3 годам лишения свободы, заменив на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Ровенской области мужчина пол года избегал мобилизации, потому что "не имел денег на проезд".

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