На Прикарпатье мужчина получил повестку и стал баптистом, чтобы его не мобилизовали: как это закончилось

В Ивано-Франковской области к 1 году лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации. На суде он утверждал, что является баптистом и ето запрещает ему брать в руки оружие.

Об этом говорится в приговоре Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, в июле 2023 года мужчину сочли годным к мобилизации и дали повестку. Однако житель Прикарпатья не пришел в ТЦК и уклонился от военной службы.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что является членом Церкви Евангельских христиан-баптистов и вера запрещает ему брать в руки оружие. А еще он ухаживает за пожилыми родителями. Подсудимый и его адвокат утверждали, что мужчина может согласиться только на "альтернативную службу".

Мать и отец мужчины на суде подтвердили его слова.

Суд проанализировал материалы дела, в частности, справку Церкви Евангельских христиан-баптистов с. Ганусовка, в которой указано, что мужчина стал их прихожанином только в марте 2024 года, то есть уже после того, как получил повестку.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году лишения свободы.

Приговор суда

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