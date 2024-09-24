На Прикарпатье мужчина получил повестку и стал баптистом, чтобы его не мобилизовали: как это закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Ивано-Франковской области к 1 году лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации. На суде он утверждал, что является баптистом и ето запрещает ему брать в руки оружие.
Об этом говорится в приговоре Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области.
По данным суда, в июле 2023 года мужчину сочли годным к мобилизации и дали повестку. Однако житель Прикарпатья не пришел в ТЦК и уклонился от военной службы.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что является членом Церкви Евангельских христиан-баптистов и вера запрещает ему брать в руки оружие. А еще он ухаживает за пожилыми родителями. Подсудимый и его адвокат утверждали, что мужчина может согласиться только на "альтернативную службу".
Мать и отец мужчины на суде подтвердили его слова.
Суд проанализировал материалы дела, в частности, справку Церкви Евангельских христиан-баптистов с. Ганусовка, в которой указано, что мужчина стал их прихожанином только в марте 2024 года, то есть уже после того, как получил повестку.
Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году лишения свободы.
Читайте также:
- На рассылку бумажных повесток по почте Кабмин выделил 72 млн
- Повестки "Укрпочтой": что будет, если письмо потеряется или уйдет слишком долго
- Повестки "Укрпочтой": кто первый получит и через сколько дней нужно явиться в ТЦК — ответ адвоката