На Прикарпатье мужчина получил повестку и решил развестись, чтобы избежать мобилизации - чем это закончилось

Мужчина убеждал суд, что его жена за границей, а он самостоятельно воспитывает сына.

В Ивано-Франковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который, получив повестку, подал на развод, чтобы стать одиноким отцом. Суд решил, что это уклонение от мобилизации, поскольку за ребенком может ухаживать и мать.

Об этом говорится в приговоре Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, житель Прикарпатья в ноябре 2022 года прошел ВВК, которая сочла его пригодным к службе в армии. Тогда же мужчине вручили боевую повестку, однако он уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый сообщил, что ему действительно вручили повестку, однако еще в помещении ТЦК и СП он отказался ее получать. Он считает, что его не имеют права мобилизовывать, поскольку его жена уже 2 года живет за границей, а он воспитывает их общего сына. После получения повестки мужчина подал на развод. Он убеждал, что жена, даже когда возвращается из-за границы, не живет с ним и ребенком.

Работники военкомата на суде объяснили, что подсудимый категорически отказался от повестки, потому что его жена за границей, а он самостоятельно воспитывает сына. Однако там подчеркнули, что по закону отсрочка в таком случае возможна, но лицо должно быть разведено, ребенок проживать с отцом, а мать - лишена родительских прав.

Суд проанализировал материалы дела. По мнению судей, мужчина "ошибочно считает, что его действия вполне правомерны, ведь он самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего сына, а потому имеет право не вставать на защиту Родины". Они отметили, что супруга подсудимого участвует в воспитании их общего сына и не лишена родительских прав.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, на Львовщине мужчина отказался от мобилизации, потому что "его забрали с улицы и организовали ВВК за 5 минут".

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