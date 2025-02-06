На Прикарпатье мужчина пытался сорвать мобилизацию: что он придумал

Фигуранту грозит от пяти до восьми лет.

В Ивано-Франковской области судят жителя Косовского района по факту препятствования деятельности ВСУ в особый период.

Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, в сентябре 2023 года подозреваемый создал и администрировал Telegram-группу, где систематически публиковал информацию о мобилизационных мероприятиях, проводимых работниками территориальных центров комплектования.

Для сбора информации мужчина привлекал сеть осведомителей среди местных жителей. В октябре 2024 года он опубликовал около 30 локаций, где сотрудники Коломыйского РТЦК и СП проводили мероприятия по мобилизации.

Таким образом, обвиняемый помогал уклоняющимся избегать призыва, срывал процесс формирования военного резерва и препятствовал законной деятельности ВСУ.

Результат проведенных обысков у подозреваемого / Фото: Прокуратура Ивано-Франковской области

Напомним, СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, атаковавшего здание ТЦК в Ровно. Российские спецслужбы взорвали его как лишнего свидетеля.

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