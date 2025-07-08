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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Прикарпатье мужчина ранил 12-летнего мальчика выстрелом в машину из пневматического оружия

57-летний мужчина выстрелил в машину из пневматического пистолета — ранения получил 12-летний мальчик.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Мужчина выстрелил в машину

Мужчина выстрелил в машину. Фото: полиция Ивано-Франковской области

В селе Кобаки Косовского района Ивано-Франковской области 57-летний местный житель произвел выстрел из пневматического оружия в припаркованный автомобиль, в результате чего пострадал ребенок.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 7 июля. Отец ребенка сообщил полиции, что кто-то попал в его Renault Kangoo. Мальчика с ранением плеча забрали в больницу — угрозы его жизни нет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что выстрел произведен из пневматического пистолета. В ходе оперативных мероприятий полицейские идентифицировали стрелка — им оказался 57-летний односельчанин потерпевшего.

Во время обыска в его доме изъято два пневматических пистолета. От прохождения проверки на состояние опьянения мужчина отказался.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия). Назначены необходимые экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

Изъятое оружие. Фото: полиция Ивано-Франковской области

Изъятое оружие. Фото: полиция Ивано-Франковской области

Напомним, в Киева неизвестный застрелил мужчину в авто. Полиция устанавливает обстоятельства убийства.

Также мы писали, что двое подростков 14 и 16 лет напали на мужчину в одесском парке, открыв по нему стрельбу из пневматических пистолетов. Их подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц с особой дерзостью.

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