На Прикарпатье мужчина ранил 12-летнего мальчика выстрелом в машину из пневматического оружия

Мужчина выстрелил в машину. Фото: полиция Ивано-Франковской области

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В селе Кобаки Косовского района Ивано-Франковской области 57-летний местный житель произвел выстрел из пневматического оружия в припаркованный автомобиль, в результате чего пострадал ребенок.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 7 июля. Отец ребенка сообщил полиции, что кто-то попал в его Renault Kangoo. Мальчика с ранением плеча забрали в больницу — угрозы его жизни нет.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что выстрел произведен из пневматического пистолета. В ходе оперативных мероприятий полицейские идентифицировали стрелка — им оказался 57-летний односельчанин потерпевшего.

Во время обыска в его доме изъято два пневматических пистолета. От прохождения проверки на состояние опьянения мужчина отказался.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия). Назначены необходимые экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

Изъятое оружие. Фото: полиция Ивано-Франковской области

Напомним, в Киева неизвестный застрелил мужчину в авто. Полиция устанавливает обстоятельства убийства.

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Также мы писали, что двое подростков 14 и 16 лет напали на мужчину в одесском парке, открыв по нему стрельбу из пневматических пистолетов. Их подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц с особой дерзостью.