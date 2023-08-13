На Прикарпатье мужчина с циррозом печени и гипертонией отказался от мобилизации: как его наказали

В Ивано-Франковской области к двум годам испытательного срока приговорили 56-летнего мужчину, который отказался от мобилизации, поскольку болел циррозом печени и гипертонией.

Об этом идет речь в приговоре Верховинского районного суда Ивано-Франковской области.

По данным следствия, мужчина 9 января 2023 прошел военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно пригодным к военной службе. Его могли мобилизовать в войска обеспечения, ТЦК и СП и на службу в учебные заведения. 23 января он должен был прибыть в военкомат, однако не сделал этого.

На суде житель Прикарпатья вину признал и сообщил, что не пришел в военкомат из-за плохого самочувствия. На суде выяснилось, что у мужчины цирроз печени. Также медики из Верховинской районной больницы сообщили, что мужчина 1967 года рождения действительно находился на стационарном лечении в терапевтическом отделе по направлению ВЛК с 02.01.2023 года по 05.01.2023 года.

Суд учел то, что на момент рассмотрения, "мужчина болеет циррозом печени (активная фаза, медленно прогрессирующее течение), гипертонической болезнью II, ст.2 (ГЛЖ), риск 3 (высокий)". Кроме того, он проживает вместе с двумя сестрами пенсионного возраста.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 2 года испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который заявил на суде, что не хочет идти защищать Украину, потому что "нет семьи" и волнуется за свое хозяйство.

Читайте также: