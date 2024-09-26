На Прикарпатье мужчина убил шефа, потому что тот изнасиловал его возлюбленную

В Ивано-Франковской области к 7 годам лишения свободы приговорили мужчину из-за убийства своего начальника, которого сожительница подозреваемого обвинила в изнасиловании.

Об этом говорится в приговоре Долысского районного суда Ивано-Франковской области от 23 сентября 2024 года.

Мужчина до смерти избил своего шефа, потому что тот якобы изнасиловал его сожительницу

По данным суда, мужчина 30 ноября 2021 года жестоко избил потерпевшего, из-за чего тот умер 2 декабря 2021 года.

На суде подозреваемый рассказал, что работал у потерпевшего таксистом. Тот ему платил по 200 грн в день, однако денег не выдавал, а обещал оформить документы для работы в Польше. Накануне трагедии мужчины в баре рассказали подсудимому однако, что начальник имеет отношения с его сожительницей.

Мужчина пошел домой и тогда женщина рассказала ему, что когда она помогала обидчику на кухне, тот угостил ее пивом, куда подлил водку и изнасиловал. Он поверил женщине, поскольку та расплакалась и ей было больно об этом вспоминать. Тогда он пошел к своему шефу, чтобы выяснить отношения. Когда он спросил, зачем он так поступил с его женой, тот только засмеялся. Тогда подозреваемый избил потерпевшего.

Впоследствии они с сожительницей снова вернулись в квартиру потерпевшего. Тогда женщина решила поговорить с обидчиком, однако тот заявил ей, что «ты алкоголичка и сама этого хотела». Женщина же начала бить посуду и бить своего обидчика. Мужчина утверждал, что после этого они ушли из квартиры потерпевшего, убедившись, что с ним все в порядке. Почему он умер, им неизвестно.

Что рассказала сожительница подозреваемого

Сожительница подозреваемого подтвердила о том, что шеф ее мужа ее изнасиловал. Она отметила, что действительно была в доме пострадавшего. Сначала она плюнула на потерпевшего, потом ее муж предложил сделать с ним то, что он сделал с ней.

Женщина палкой избила своего обидчика и вместе со своим любимым пошла домой. На следующий день она звонила потерпевшему и тот сказал, что у него все хорошо. Почему он скончался, ей неизвестно.

Свидетельство женщины на суде

Другой свидетель рассказал, что он видел, как подозреваемый избивал потерпевшего и пытался это прекратить.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Ивано-Франковской области виновным по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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