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В Буковеле мужчина жестоко избивал коня: что известно об инциденте
Полиция призывает сообщать о подобных случаях, чтобы виновные не оставались безнаказанными.
На горнолыжном курорте Буковель туристы стали свидетелями жестокого обращения с животным. Мужчина наносил удары палкой лошади, которая не могла сдвинуть бревна. Видео инцидента вызвало негодование в соцсетях и привлекло внимание правоохранителей.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
Инцидент произошел в Поляницкой территориальной общине. 2 апреля на линию «102» поступило обращение от туристов, ставших свидетелями жестокого обращения с лошадью.
На место происшествия выехали стражи порядка, которые собрали показания очевидцев и зарегистрировали событие. Нарушителем оказался житель Закарпатской области 1990 года рождения.
На ситуацию отреагировали у зоозащитной организации UAnimals.
Там сообщили, что видео издевательства над животным начало распространяться соцсетями 2 апреля.
«Муж неоднократно бьет животное палкой, в том числе по ногам. Видно, что лошадь пытается тянуть бревна, но не может», — рассказали в UAnimals.
Юристы организации подали заявление в Главное управление полиции Ивано-Франковской области по ст. 89 КУоАП (жестокое обращение с животными).
Пользователь, опубликовавший видео, заявила, что событие произошло возле отеля Mountain Residence Hotel.
В руководстве заведения осудили инцидент и заявили , что вместе с курортом разыскивают владельца лошади, чтобы выкупить животное и передать его в специализированный центр.
«Расследование инцидента началось сразу, в сотрудничестве с полицией и международными надзирателями. Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности», — отметили в Mountain Residence Hotel.
За жестокое обращение с животным злоумышленнику грозит штраф от 3400 до 5100 гривен.
Внимание! Видео 18+, содержащее чувствительные кадры!
Напомним, в селе Гатное в Киевской области женщина нанесла собаке удары топором. Правоохранители квалифицировали инцидент как жестокое обращение с животными и начали досудебное расследование.