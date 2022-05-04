На Прикарпатье на блокпосту остановили водителя, который перевозил оружие и патроны

На Прикарпатье на блокпосту остановили водителя, который перевозил оружие и патроны

В Ивано-Франковской области на блокпосту остановили водителя, перевозившего в автомобиле оружие и патроны.

Жителя Прикарпатья остановили накануне на одном из блокпостов на Городенковщине. Правоохранители остановили "ВАЗ", чтобы проверить документы.

Об этом сообщили в полиции Прикарпатья.

Во время осмотра транспортного средства у 26-летнего жителя Надворнянщины обнаружили предмет, похожий на оружие, с признаками переработки и патроны к нему. Никаких разрешительных документов мужчина не предоставил. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователи открыли досудебное расследование. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Как сообщалось, в Запорожье правоохранители изъяли у местного жителя боеприпасы и взрывчатые вещества. Полиция произвела обыск в квартире местного жителя. Там нашли запрещенные вещества и вооружения.

Читайте также: