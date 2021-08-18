На Прикарпатье на ТЭС вспыхнул масштабный пожар, ее ликвидируют 57 спасателей: подробности и фото

По предварительным данным, пострадавших нет.
На Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области в среду, 18 августа, вспыхнул масштабный пожар. Сейчас его продолжают ликвидировать.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Пожар возник в маслобаке в котлотурбинного цеха блок № 3 Бурштынской ТЭС в 16:51. На место происшествия сразу прибыли спасатели.
"Как выяснилось, возник пожар в главном маслобаке турбины в котлотурбинного цеха №3 на отметке № 6. В результате пожара повреждена система пожаротушения", — сообщили в ГСЧС.
Пожар ликвидирует 57 человек и 17 ед. техники ДСНС. По предварительным данным, пострадавших нет.
По состоянию на 18:15 открытого огня не наблюдается, однако сильное задымление.
Напомним, крупный пожар вспыхнул на предприятии во Львовской области: огонь охватил 1200 кв.м крыши.