На Прикарпатье на ТЭС вспыхнул масштабный пожар, ее ликвидируют 57 спасателей: подробности и фото

На Прикарпатье на ТЭС вспыхнул масштабный пожар, ее ликвидируют 57 спасателей: подробности и фото

По предварительным данным, пострадавших нет.

На Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области в среду, 18 августа, вспыхнул масштабный пожар. Сейчас его продолжают ликвидировать.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Пожар возник в маслобаке в котлотурбинного цеха блок № 3 Бурштынской ТЭС в 16:51. На место происшествия сразу прибыли спасатели.

"Как выяснилось, возник пожар в главном маслобаке турбины в котлотурбинного цеха №3 на отметке № 6. В результате пожара повреждена система пожаротушения", — сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидирует 57 человек и 17 ед. техники ДСНС. По предварительным данным, пострадавших нет.

По состоянию на 18:15 открытого огня не наблюдается, однако сильное задымление.

Напомним, крупный пожар вспыхнул на предприятии во Львовской области: огонь охватил 1200 кв.м крыши.

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