ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5767
Время на прочтение
1 мин

На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика: ребенок был в лесу более трех суток

Спасатели круглосуточно искали ребенка в лесу и даже в водоемах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика:

В Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика.

Сегодня на рассвете спасатели в Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что в 05:54 спасатели Специального авиационного отряда ГСЧС с помощью дрона обнаружили пропавшего мальчика.

С начала поисково-спасательной операции обследовано 5 тыс. 500 га местности, из них 4 тыс. 600 га – лесной массив. С помощью дронов обследовано 8 тыс. 902 га. Водолазы обследовали 12 водоемов на площади 7 тыс. 700 кв.м. и 155 гектаров прибрежной зоны.

Напомним, 17 июня в лесу у села Троица Коломыйского района Ивано-Франковской области маленький мальчик потерялся в лесу. Спасатели работали в круглосуточном режиме и не прекращали поиск даже в ночное время.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie