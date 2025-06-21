На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика: ребенок был в лесу более трех суток

В Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика.

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Сегодня на рассвете спасатели в Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что в 05:54 спасатели Специального авиационного отряда ГСЧС с помощью дрона обнаружили пропавшего мальчика.

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С начала поисково-спасательной операции обследовано 5 тыс. 500 га местности, из них 4 тыс. 600 га – лесной массив. С помощью дронов обследовано 8 тыс. 902 га. Водолазы обследовали 12 водоемов на площади 7 тыс. 700 кв.м. и 155 гектаров прибрежной зоны.

Напомним, 17 июня в лесу у села Троица Коломыйского района Ивано-Франковской области маленький мальчик потерялся в лесу. Спасатели работали в круглосуточном режиме и не прекращали поиск даже в ночное время.

Дата публикации 12:30, 20.06.25 Количество просмотров 184 Мама потеряла 5-летнего ребенка в лесу на Прикарпатье - ищут третьи сутки