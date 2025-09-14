На Прикарпатье нашли редкий гриб, занесенный в Красную книгу Украины (фото)

Гриб / © Facebook

В Ивано-Франковской области, в селе Джуров Коломыйского района, местная жительница наткнулась на редкий гриб — мутин собачий (Mutinus caninus).

Об этом женщина сообщила в местной группе в соцсети Facebook, отметив, что ранее видела сообщения о грибе, но не надеялась найти его лично.

«Рос на трухлявой древесине покрытой мхом. Его высота примерно 5-7 см. Ивано-Франковская обл., Коломыйский р-н., с. Джуров. 28.08.'25р.», — написала она.

Мутин собачий относится к семейству Радужные и занесен в Красную книгу Украины. Гриб растет на трухлявой древесине, покрытой мхом, и достигает высоты около 5-7 см.

