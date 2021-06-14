Поскользнулся на камнях: на Прикарпатье нашли тело пропавшего 12-летнего мальчика, который упал в реку Черемош

Тело погибшего ребенка обнаружили местные жители в 2 км от места трагедии.

В Ивано-Франковской области нашли тело пропавшего 12-летнего мальчика, который упал в реку Черемош в с. Тюдив Косовского района.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной госадминистрации.

По словам матери погибшего мальчика, ее 12-летний сын вместе с двумя друзьями 12 июня вечером уехал из дома на прогулку на велосипеде. Позже ей сообщили о том, что ее сын поскользнулся на камнях и упал в реку Черемош.

Сообщение о происшествии чрезвычайники получили в 20:50. Чтобы найти ребенка, спасатели совместно с полицейскими и местными жителями выставили три наблюдательных поста: в районе "Вижницкого моста", в районе АЗС с. Тюдов, в районе населенного пункта с. Межброды Черновицкой области.

УГСЧС в Ивано-Франковской области

Ребенка искали четыре организованы рабочие группы, которые обследовали местность, береговую линию и русло р. Черемош. На месте происшествия установили освещение. Впрочем, по состоянию на 1:30 13 июня поиски результата не дали. Аварийно-спасательные работы продолжались.

К поискам пропавшего мальчика привлекли 30 спасателей, 6 единиц техники и два катамарана и лодку. На месте происшествия присутствовал также психолог.

УГСЧС в Ивано-Франковской области

В одном из зданий в селе Тюдов развернули штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Уже утром, 13 июня, в 07:30 местные жители обнаружили тело мальчика у правого берега р. Черемош в с. Тюдив, на расстоянии приблизительно 2 км от места происшествия.

УГСЧС в Ивано-Франковской области

В 8:03 спасатели подняли тело разыскиваемой ребенка на берег реки и передали работникам полиции.

УГСЧС в Ивано-Франковской области

Напомним, что уровень воды в реке, где произошла трагедия с 12-летним мальчиком, достигает в среднем 1 м, местами до 2 м, также там быстрое течение.

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