На Прикарпатье ненастье: дожди размыли дороги, затруднен проезд в села (фото)

На Прикарпатье из-за непогоды размыто дорогу местного значения, усложнен проезд в несколько сел Верховинского района. Также подтоплены приусадебные участки.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Онищук Светлана.

Так, в Верховинском районе все еще остается высоким уровень воды в реке Черный Черемош. В Белоберезской громаде усложнены проезды в села Пробойновка и Грамотное.

Ведется работа по возобновлению проезда в село Явирник и пограничный залог Шибены.

На Прикарпатье бурлит ненастье. Фото: ГСЧС

На Прикарпатье бурлит ненастье. Фото: ГСЧС

На Прикарпатье бурлит ненастье. Фото: ГСЧС

Вечером 17 июня из-за стремительного поднятия уровня воды в горных ручейках было повреждено транспортное сообщение в с. Вороненко Поляницкой ТГ со стороны Ворохты. Там проживают до 400 человек. В течение ночи дорожные службы проводили восстановительные работы участка, чтобы обеспечить проезд транспорта.

В Ивано-Франковском районе в ночь на 17 июня в с. Кричка поврежден участок дороги на ул. И.Франко, из-за чего отсутствовал проезд в 5 жилых домов. После спада уровня воды запланировано провести работы по очистке русла местного водоема.

По данным служб, в течение суток 18-19 июня на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1 м. В бассейнах Прута и Днестра, особенно на горных притоках — на 0,5 — 1,5 м. Местами возможно формирование значительного склонового стока, в горных районах существует угроза локальных селевых потоков.



По данным ГСЧС, к ликвидации последствий непогоды в селе Зеленое и Яворнике Верховинского района было привлечено 7 единиц техники.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС в Одессе пляжи объявили непригодными и запретили купание.

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