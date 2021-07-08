На Прикарпатье незаконно приватизировали более 120 га земли, прикрываясь бойцами АТО

Предварительно установленная сумма нанесенного ущерба составляет более 100 млн гривен.

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступные схемы, с помощью которых в Ивано-Франковской области было незаконно приватизировано более 120 га земли, принадлежавшей к лесному и природно-заповедному фонду. Как сообщили в четверг, 8 июля, в пресс-службе ГБР, злоумышленники использовали как подставных лиц для приватизации бывших бойцов АТО.

Фигурантами этого дела стали чиновники Госгеокадастра и руководители частных проектных организаций, которые в течение 2019-2021 годов принимали незаконные решения о выделении и приватизации земельных участков. "Операции проводили без согласований с местными властями и смежными пользователями. Под "приватизацию" попали даже земли лесного и природно-заповедного фонда ", — уточнили в пресс-службе ГБР.

Подставными лицами, на которых регистрировали участки чаще всего были бывшие участники АТО. Землю выделяли вблизи сел Быстрица, Поляница, Микуличин, Хомяковка, Стрымба, Зелена и вдоль реки Быстрица Надворнянская в городе Ивано-Франковске. По предварительным данным, по такой схеме было приватизировано более 120 га земли, нанесенный ущерб оценивается суммой более 100 млн гривен.

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Следователи ГБР провели обыски в служебных помещениях Госгеокадастра, проектных организациях, а также дома у фигурантов дела, изъяв носители информации, подтверждающие преступную деятельность. Во время досудебного расследования будет проверено причастность сотрудников правоохранительных органов к прикрытию преступной схемы.

Напомним, что с 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель и открылся рынок земли. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

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