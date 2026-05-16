Украина
128
1 мин

На Прикарпатье осудили бойца, проспавшего воздушную тревогу: как его наказали

Во время массированного воздушного удара солдат крепко спал, из-за чего подразделение не смогло вовремя начать отражение враждебных целей.

Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

Суд в Ивано-Франковской области признал военного виновным по делу о нарушении правил несения боевого дежурства. Мужчина проспал воздушную тревогу и не выполнил команду «готовности» по отражению российских целей.

Об этом говорится в постановлении Тисменицкого районного суда.

Сообщается, что 16 апреля мужчина находился на боевом дежурстве. Во время воздушной тревоги он не отвечал на телефонные звонки и уведомления. Военный проснулся примерно в 4 утра от стука в дверь другого солдата, сообщившего ему, что по телефону его вызвал командир подразделения.

Суд постановил, что мужчина нарушил правила несения боевого дежурства, установленные для своевременного выявления и отражения воздушных атак на Украину. Кроме того, его обвинили в небрежном отношении к военной службе.

Во время судебного заседания военный признал вину, но просил строго не наказывать.

Теперь, как говорится в постановлении, военный должен заплатить штраф — 17 тысяч гривен.

