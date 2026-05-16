На Прикарпатье осудили бойца, проспавшего воздушную тревогу: как его наказали
Во время массированного воздушного удара солдат крепко спал, из-за чего подразделение не смогло вовремя начать отражение враждебных целей.
Суд в Ивано-Франковской области признал военного виновным по делу о нарушении правил несения боевого дежурства. Мужчина проспал воздушную тревогу и не выполнил команду «готовности» по отражению российских целей.
Об этом говорится в постановлении Тисменицкого районного суда.
Сообщается, что 16 апреля мужчина находился на боевом дежурстве. Во время воздушной тревоги он не отвечал на телефонные звонки и уведомления. Военный проснулся примерно в 4 утра от стука в дверь другого солдата, сообщившего ему, что по телефону его вызвал командир подразделения.
Суд постановил, что мужчина нарушил правила несения боевого дежурства, установленные для своевременного выявления и отражения воздушных атак на Украину. Кроме того, его обвинили в небрежном отношении к военной службе.
Во время судебного заседания военный признал вину, но просил строго не наказывать.
Теперь, как говорится в постановлении, военный должен заплатить штраф — 17 тысяч гривен.
Напомним, в Украине наказывают за незаконное ношение военной формы. Если украинцы надевают военную форму, но не работают в армии или другой соответствующей структуре, то они могут получить серьезный штраф. Использование такой одежды и других символов с высоким значением для государства запрещено.
