ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
641
Время на прочтение
1 мин

На Прикарпатье перевернулся пассажирский автобус: есть погибший и раненые

В салоне автобуса, который попал в аварию, находились 30 пассажиров и 2 водителя.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ДТП с пассажирским автобусом на Ивано-Франковщине

ДТП с пассажирским автобусом на Ивано-Франковщине / © Национальная полиция Украины

В воскресенье, 28 декабря, в Калушском районе Ивано-Франковской области съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погиб один человек.

Об этом сообщили в ГСЧС, опубликовав видео с места аварии.

В сообщении говорится, что авария произошла между селами Надиев и Раков.

На опубликованных кадрах видно, что автобус, съехав с автотрассы, упал на бок. Спасатели помогали людям, которые не могли самостоятельно выбраться из транспортного средства, и выносили их вещи.

В салоне автобуса находились 30 пассажиров и 2 водителя.

«Спасатели эвакуировали 18 человек и багаж пассажиров. Пострадавшие и водители самостоятельно отправились к местам проживания», — сообщили в ГСЧС.

В полиции Ивано-Франковской области добавили, что, кроме одного погибшего, в аварии пострадали еще восемь человек, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Полиция на месте аварии пассажирского автобуса / © Национальная полиция Украины

Полиция на месте аварии пассажирского автобуса / © Национальная полиция Украины

«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия», — сообщили полицейские.

Напомним, ранее в Киевской области внедорожник влетел в грузовик. Погиб 8-летний мальчик. Кроме него, в салоне находилось еще двое детей.

Дата публикации
Количество просмотров
641
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie