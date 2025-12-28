- Дата публикации
На Прикарпатье перевернулся пассажирский автобус: есть погибший и раненые
В салоне автобуса, который попал в аварию, находились 30 пассажиров и 2 водителя.
В воскресенье, 28 декабря, в Калушском районе Ивано-Франковской области съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погиб один человек.
Об этом сообщили в ГСЧС, опубликовав видео с места аварии.
В сообщении говорится, что авария произошла между селами Надиев и Раков.
На опубликованных кадрах видно, что автобус, съехав с автотрассы, упал на бок. Спасатели помогали людям, которые не могли самостоятельно выбраться из транспортного средства, и выносили их вещи.
В салоне автобуса находились 30 пассажиров и 2 водителя.
«Спасатели эвакуировали 18 человек и багаж пассажиров. Пострадавшие и водители самостоятельно отправились к местам проживания», — сообщили в ГСЧС.
В полиции Ивано-Франковской области добавили, что, кроме одного погибшего, в аварии пострадали еще восемь человек, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.
«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия», — сообщили полицейские.
