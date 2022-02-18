На Прикарпатье почти одновременно вспыхнули семь автомобилей в разных районах

Распространение пожаров повсюду помешали спасатели
Ночь поджег на Прикарпатье - ночью там занялись семь автомобилей.
Об этом идет речь в ТСН.14.00.
Пожары в разных районах загорелись почти одновременно. В Долине загорелись 3 легковушки, стоявшие на парковке между жилыми домами.
А в Богородчанах и селе Пнив – микроавтобусы. Три из них также были на стоянке, один – на частном дворе. Пожарные быстро потушили огонь, так что он не перекинулся дальше. Люди не пострадали.
Связаны ли эти случаи между собой и кому принадлежат сожженные машины, в полиции с комментариями медлят. Из неофициальных источников известно, там подозревают поджог машин.
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