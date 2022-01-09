На Прикарпатье почти пять тысяч человек вместе заколядовали и установили рекорд: как это было

На Прикарпатье почти пять тысяч человек вместе заколядовали и установили рекорд: как это было

Выполнили коляду "Новая радость стала".

В воскресенье, 9 января, в селе Подгорье на Прикарпатье вместе заколядовали 4 471 человек.

Об этом сообщает издание Галка.

Почти пять тысяч человек в "Парке Истории Земли Underhill" исполнили коляду "Новая радость стала". Исполнение проходило под сопровождение профессионального оркестра.

Всех участников регистрировали, чтобы рекорд был официально удостоверен. Представители Книги Рекордов Украины официально зафиксировали самое массовое исполнение коляды, а праздничное мероприятие завершилось салютами.

Напомним, в Житомире вместе спели рождественскую колядку "Новая радость стала". На центральной площади города ее исполняли артисты фольклорных групп. К ним присоединились и горожане. В общей сложности до 200 человек. Так колядники решили создать праздничную атмосферу и настроение к светлому празднику Рождества Христова.

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