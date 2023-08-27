На Прикарпатье под поезд попала 16-летняя девушка: шла по пути в наушниках

Девушка не услышала приближение поезда, потому что переходила железную дорогу в наушниках.

В Ивано-Франковской области 16-летняя девушка попала под поезд, когда шла по железной дороге в наушниках.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел в селе Братковцы Ивано-Франковской ТГ, между станциями Братковцы-Терновица. 36-летний машинист, управляя тепловозом сообщения "Ясиня-Харьков", совершил наезд на 16-летнюю девушку пешехода. Она двигалась по путям в наушниках.

Пострадавшая с травмами госпитализирована в больницу.

Полицейские призывают родителей, чтобы прежде всего рассказали детям об опасности использования наушников при переходе через проезжую часть дороги, железнодорожный путь или при посадке/высадке с транспорта. Ведь они препятствуют вниманию пешеходов и могут привести к досадным, а порой и трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области поезд раздавил 29-летнего мужчину.

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