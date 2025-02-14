На Прикарпатье подростки-живодеры жестоко издевались над котом: как их наказали

13 февраля сотрудники полиции Ивано-Франковской области во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором трое подростков издеваются над котом.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей, к инциденту причастны две девушки и парень, которым по 13 лет. Одна из девушек издевалась над животным, другая снимала это на видео, а парень распространил ролик в Интернете. Все трое – жители Ямницкой громады.

Полицейские провели с подростками и их родителями профилактические беседы. Также на родителей составили административные протоколы по ст. 184 КУоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, в Запорожье подростки жестоко убили собаку и пытались сфотографироваться с ее трупом. Об инциденте правоохранители узнали из социальных сетей.

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