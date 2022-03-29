На Прикарпатье поджигатель сухостоя повредил газопровод высокого давления: без газа остались 4 села

На Прикарпатье поджигатель сухостоя повредил газопровод высокого давления: без газа остались 4 села

За восстановление газопровода мужчина заплатит 40 тысяч гривен.

В селе Зибрановка Ивано-Франковской области мужчина на земельном участке сжигал сухостой, в результате чего произошел пожар и был поврежден газопровод высокого давления. В результате четыре населенных пункта остались без газа, а это 510 потребителей.

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Об этом сообщили в АО "Ивано-Франковскгаз".

В частности, из-за высокой температуры был поврежден газопровод высокого давления, который обеспечивает газоснабжение сел Рожневые Поля, Зибрановка, Ганьковцы и Шевченково.

Работники "Ивано-Франковскгаза" уже заменили поврежденный участок сети, проверили его на герметичность и возобновили газоснабжение в дома своих потребителей.

Стоимость замены поврежденного участка полиэтиленового газопровода достигает около 40 тыс. грн, поэтому теперь эти убытки компании возместит поджигатель.

"Газовики еще раз подчеркивают, сжигание сухостоя не только вредит экологии, но и наносит ущерб критической инфраструктуре, более того может привести к непредсказуемым последствиям", — отметили в компании.

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