На Прикарпатье поезд на скорости снес легковой автомобиль: на месте погибли два человека

На Прикарпатье поезд на скорости снес легковой автомобиль: на месте погибли два человека

Предварительно водитель легковушки проигнорировал сигнал светофора.

На Прикарпатье пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате чего погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Как стало известно, происшествие случилось 13 декабря около 23:30 в поселке Угринов Ивано-Франковского района. Там поезд на железнодорожном переезде, где нет шлагбаума, а оборудован только светофор, — протаранил легковушку.

Правоохранители предполагают: водитель авто проигнорировал сигнал запрета светофора и выехал на путь. В результате аварии пассажирский поезд задержался на полтора часа.

"С помощью комбинированного гидроинструмента спасатели высвободили из автомобиля двух человек без признаков жизни: мужчину 1992 года и женщину 1985 года рождения. Будьте осторожны и осторожны на дорогах, особенно сейчас, когда погодные условия — дождь, снег туман, гололедица — не способствуют безопасным поездкам", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что на Днепропетровщине у грузовика на скорости лопнуло колесо: он вылетел на встречную полосу.

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