На Прикарпатье полицейские будут извещать о воздушной тревоге из громкоговорителей

В Ивано-Франковской области полицейские будут извещать о воздушной тревоге из громкоговорителей.

Об этом сообщают на Facebook-странице Нацполиции области.

Причина такого решения, объясняют правоохранители, что после очередного массированного ракетного обстрела большинство квартир и домов области остаются без воды и электроэнергии.

"Призываем жителей области обращать внимание на такие оповещения и немедленно уходить в укрытие", — говорится в сообщении.

К слову, накануне, "Прикарпатьеоблэнерго" сообщило, что в Прикарпатье в течение дня электроэнергию будут выключать на непрогнозируемое время — без соблюдения очередей и периодов отключений. Энергетики дополнительно могут выключать свет и в домах, не относящихся ни к одной из очередей.

Напомним, российские террористы из-за масштабных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры могут привести к блекауту, который продлится от 12 часов до 7 суток.

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