На Прикарпатье произошла авария при участии автобуса: один человек погиб, 14 травмировались

Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.
Утром субботы, 18 марта, в селе Товмачик Коломыйского района на Прикарпатье произошла авария. На дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen и пассажирский автобус.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Ивано-Франковской области.
По предварительной информации, в аварии погибла пассажирка микроавтобуса. Кроме того, 14 человек получили травмы. Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.
"Спасатели деблокировали водителя автобуса Volkswagen, отсоединили клеммы АКБ автобусов и смыли пролитые горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги, чтобы предотвратить возгорание", — информируют в областном управлении ГСЧС.
Напомним, на днях на трассе "Одесса — Рени" произошло ДТП. Один из водителей выехал на встречную полосу. Погиб один человек. Еще троих – доставили в больницу.
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