На Прикарпатье произошло масштабное ДТП — людей доставляют в больницу

Масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и микроавтобуса произошло в Прикарпатье. В результате ДТП пострадали 13 человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Авария произошла вблизи села Лоево. Раненые доставлены в Надвирнянскую центральную районную больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Осуществляются мероприятия по транспортировке пострадавшего ребенка в Ивано-Франковскую областную детскую больницу. Еще одна из пассажирок получила травму позвоночника. Ее транспортируют в ОКЛ", — заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

У другого пострадавшего зафиксирован перелом таза, внутрибрюшное кровотечение. Его оперируют.

Других участников аварии дообследуют медики.

Напомним, в ДТП в Тернопольской области погиб младенец. Там 32-летний мужчина из Кременецкого района не справился с управлением автомобилем и въехал в бетонные плиты.

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