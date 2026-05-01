На Прикарпатье произошло жуткое ДТП: среди пострадавших — двое детей

Правоохранители призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасную скорость.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Комментарии
В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Среди пострадавших — женщина и двое детей.

Об этом пишет полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 1 мая около 18:40 в селе Переросль.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля Mitsubishi, житель Киева, двигаясь в направлении из Надворной в Ивано-Франковск, не выбрал безопасную скорость.

В результате он не справился с управлением, съехал в кювет и допустил переворачивание транспортного средства.

В результате ДТП травмирована 46-летняя пассажирка, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 10 и 11 лет. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Водителя проверили на состояние опьянения — по данным правоохранителей, он был трезв.

Спасатели провели работы по отключению аккумуляторной батареи автомобиля, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Напомним, недавно на Киевщине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств.

Также на Киевщине водитель грузовика насмерть сбил мужчину, который передвигался на колесном кресле. Авария произошла ночью вблизи села Подгорцы на трассе Киев — Знаменка. По данным полиции, 48-летний водитель DAF наехал на 55-летнего мужчину, который двигался по дороге. Последний погиб на месте. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства трагедии.

