В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Среди пострадавших — женщина и двое детей.

Об этом пишет полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 1 мая около 18:40 в селе Переросль.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля Mitsubishi, житель Киева, двигаясь в направлении из Надворной в Ивано-Франковск, не выбрал безопасную скорость.

В результате он не справился с управлением, съехал в кювет и допустил переворачивание транспортного средства.

В результате ДТП травмирована 46-летняя пассажирка, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 10 и 11 лет. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Водителя проверили на состояние опьянения — по данным правоохранителей, он был трезв.

Спасатели провели работы по отключению аккумуляторной батареи автомобиля, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Также на Киевщине водитель грузовика насмерть сбил мужчину, который передвигался на колесном кресле. Авария произошла ночью вблизи села Подгорцы на трассе Киев — Знаменка. По данным полиции, 48-летний водитель DAF наехал на 55-летнего мужчину, который двигался по дороге. Последний погиб на месте. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства трагедии.

