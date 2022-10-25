На Прикарпатье произойдет частичное выключение электроэнергии: где не будет света

В Ивано-Франковской области во вторник, 25 октября, состоится частичное выключение электроэнергии. В частности, без света останутся некоторые населённые пункты региона.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Без электричества будут:

Ивано-Франковский район — село Дубовцы,

Коломыйский район – с. Чернелица,

Калушский район — поселок Брошнев-Осада, села Студинка и Завадка,

Надворнянский район — село Пасечная,

село Волчинец Ивано-Франковского городского совета.

"Мы должны набраться терпения, выдержки, твердости духа. Продолжаем экономить электроэнергию", — подчеркнула глава Прикарпатья.

Атака на критическую инфраструктуру Прикарпатья

Оккупанты 10 октября обстреляли ракетами Прикарпатья — ударили по объектам критической инфраструктуры. На Бурштынской ТЭС возник пожар.

Уже 19 октября россияне снова атаковали ТЭС. На месте происшествия снова вспыхнул пожар. Было решено, что во время воздушной тревоги в области дорогу возле теплоэлектростанции будут перекрывать.

После атак руководительница области предупредила о возможных отключениях света на Прикарпатье. Кроме того, призвала минимизировать потребление электроэнергии с 07:00 до 23:00.

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