На Прикарпатье произойдет частичное выключение электроэнергии: где не будет света

Глава области просит экономить электроэнергию.
В Ивано-Франковской области во вторник, 25 октября, состоится частичное выключение электроэнергии. В частности, без света останутся некоторые населённые пункты региона.
Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Без электричества будут:
- Ивано-Франковский район — село Дубовцы,
- Коломыйский район – с. Чернелица,
- Калушский район — поселок Брошнев-Осада, села Студинка и Завадка,
- Надворнянский район — село Пасечная,
- село Волчинец Ивано-Франковского городского совета.
"Мы должны набраться терпения, выдержки, твердости духа. Продолжаем экономить электроэнергию", — подчеркнула глава Прикарпатья.
Атака на критическую инфраструктуру Прикарпатья
Оккупанты 10 октября обстреляли ракетами Прикарпатья — ударили по объектам критической инфраструктуры. На Бурштынской ТЭС возник пожар.
Уже 19 октября россияне снова атаковали ТЭС. На месте происшествия снова вспыхнул пожар. Было решено, что во время воздушной тревоги в области дорогу возле теплоэлектростанции будут перекрывать.
После атак руководительница области предупредила о возможных отключениях света на Прикарпатье. Кроме того, призвала минимизировать потребление электроэнергии с 07:00 до 23:00.
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