На Прикарпатье проверят воду и воздух из-за атаки по Тернополю

В смежные с Тернопольщиной районы Ивано-Франковщины направлены четыре группы быстрого реагирования.
В Ивано-Франковской области группы быстрого реагирования будут проводить мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды после атаки на Тернополь, где вспыхнул пожар.
Об этом сообщил главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.
Савчук напомнил, что после ночной атаки врага по промышленному объекту в соседней с Прикарпатьям Тернопольской области возник масштабный пожар.
"Для мониторинга ситуации состояния атмосферного воздуха и воды в нашей области направил в смежные с Тернопольщиной районы четыре группы быстрого реагирования. Они будут работать в Ивано-Франковске, Бурштыне, селе Нижнев и близ Городенки", — говорится в заявлении главного санврача области.
Он добавил, что держит ситуацию на контроле, и подробную информацию сообщит несколько позже.
Напомним, в Тернополе после ночного удара по емкости с горюче-смазочными материалами на промышленном объекте зафиксировано превышение нормы хлора в воздухе.
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