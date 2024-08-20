На Прикарпатье проверят воду и воздух из-за атаки по Тернополю

В смежные с Тернопольщиной районы Ивано-Франковщины направлены четыре группы быстрого реагирования.

В Ивано-Франковской области группы быстрого реагирования будут проводить мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды после атаки на Тернополь, где вспыхнул пожар.

Об этом сообщил главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

Савчук напомнил, что после ночной атаки врага по промышленному объекту в соседней с Прикарпатьям Тернопольской области возник масштабный пожар.

Также читайте Тернополь накрыло черным дымом после атаки: людей просят не выходить на улицу

"Для мониторинга ситуации состояния атмосферного воздуха и воды в нашей области направил в смежные с Тернопольщиной районы четыре группы быстрого реагирования. Они будут работать в Ивано-Франковске, Бурштыне, селе Нижнев и близ Городенки", — говорится в заявлении главного санврача области.

Он добавил, что держит ситуацию на контроле, и подробную информацию сообщит несколько позже.

Напомним, в Тернополе после ночного удара по емкости с горюче-смазочными материалами на промышленном объекте зафиксировано превышение нормы хлора в воздухе.

Читайте также: