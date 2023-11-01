На Прикарпатье пьяный депутат насмерть сбил человека: какую меру пресечения ему избрали

На время следствия Тарас Бараныч будет находиться в СИЗО.

Ивано-Франковский городской суд избрал депутату Калушского городского совета Тарасу Бараничу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога по меньшей мере до 24 декабря 2023 года. Несколько дней назад он насмерть сбил 76-летнего велосипедиста.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

ДТП произошло в селе Голынь Калушского района на трассе Н-10 Стрый – Черновцы. 37-летний водитель автомобиля Volvo XC-60 наехал на 76-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что водитель Volvo за рулем был нетрезвым. В его крови обнаружили 1,12 промилле алкоголя. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УКУ.

В полиции не сообщили личность водителя, однако отметили, что он житель села Сивка-Калушская и является депутатом одного из местных советов. Однакопо данным местного издания "Окна", речь идет о депутате Калушского городского совета Тарасе Барниче, который работает в должности старшего пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

27 октября Ивано-Франковский городской суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога до 24 декабря 2024 года.

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